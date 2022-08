Atletica | Tamberi | la vita ti mette alla prova e devi reagire

Eurosport_IT : BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in… - Agenzia_Ansa : Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si… - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - EliElielba : RT @Eurosport_IT: L'importanza di non mollare mai ???? Le sue parole complete… - EliElielba : RT @Eurosport_IT: Buonanotte Italia ?????? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 | #Atletica | #Tamberi -

Dopo il doppio oro di Marcell Jacobs e Gianmarcoarriva una brutta notizia per l'Italia agli Europei didi Monaco di Baviera. La staffetta 4×100 maschile non parteciperà infatti alla finale di domenica sera nonostante la ..."È proprio quando la vita ti mette alla prova che devi reagire... quando tutto sembra perduto, quando vorresti solo gettare la spugna e chiederti: perché proprio a me". Cosi' Gianmarco, sui suoi profili social, torna a commentare l'orto europeo dell'alto, dopo la notte di festa a Casa Italia. "In questi momenti devi trovare la forza di alzarti e lottare. Lottare fino all'...In questi momenti devi trovare la forza di alzarti e lottare”. Così su Instagram Gianmarco Tamberi all’indomani della medaglia d’oro ai campionati europei nel salto in alto. “Lottare fino all’ultimo ...Ancona. Gianmarco Tamberi medagli d'oro nel salto in alto ai Campionati europei in corso a Monaco di Baviera (Germania). L'atleta anconetano si è aggiudicato la gara superando l'asticella a 2,30 al se ...