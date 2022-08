leggo.it

Ildella vittima, dopo l'ennesimo tentativo di abuso, è stato arrestato dai carabinieri di Chieti ed ora è detenuto ai domiciliari, dovrà rispondere del reato di tentata induzione alla ...... in particolare durante alcuni spostamenti con l'automobile, losi sarebbe offerto al ragazzino ... Non è la prima volta che ilfinisce nei guai per vicende simili. (g.let) ARTICOLO COMPLETO ... Zio 53enne offre soldi al nipote di 15 anni per fare sesso: è ai domiciliari Offriva soldi e regali al nipote di 15 anni per circuirlo e spingerlo a fare sesso con lui. Un 53enne del Chietino è finito agli arresti domiciliari per tentata induzione alla ...Uno zio orco. Offriva soldi a suo nipote, un ragazzino di 15 anni, per indurlo a concedersi sessualmente e avere rapporti con lui. L'uomo, residente a Chieti, in passato ...