Tuffi | Europei 2022 | due azzurri sul podio dal metro! Argento Marsaglia e bronzo Tocci

(Di giovedì 18 agosto 2022) Vince Jack Laugher, ma Lorenzoe Giovannifanno impazzire il pubblico del Foro Italico, centrando una storica doppietta sulper l’Italia nel metro maschile aglidi Roma. Ha vinto il campione britannico, grande favorito della vigilia, ma i duesono stati semplicemente eccezionali, conquistandol’il, portando ad otto il numero di medaglie dell’Italia in questa rassegna continentale. Una gara di altissimo livello come dimostrano i 413.40 punti con cui Laugher si è messo l’oro al collo. Il britannico ha rispettato i pronostici, ma non si è potuto concedere nemmeno una sbavatura. Eccezionale il doppio e mezzo ritornato carpiato da 76.50 punti ed anche l’uno e mezzo ...

... punteggio non altissimo) neisincronizzati dal trampolino tre metri. Completa il podio la ... chiudono in 260.76, confermandosi seconde come aglidi Budapest di un anno fa. "Io non sono ...DIRETTANUOTO ROMA 2022: DUE ARGENTI E UN BRONZO DAIGrandissime emozioni nella diretta deglidi nuoto Roma 2022 , oggi c'erano "solo" due finali dima per l'Italia sono arrivate ben tre medaglie, grazie a Lorenzo Marsaglia e ...Bertocchi e Pellacani sono seconde nel tre metri sincro femminile, Marsaglia e Tocci secondo e terzo nel metro individuale maschile.Medaglia d'argento per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino 3m sincro. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci vincono l'argento e il bronzo nei tuffi nel trampolino da un metro (ANSA) ...