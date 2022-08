“Soffro d’ansia da 20 anni” | Jonah Hill spiega la decisione di non promuovere più i suoi film

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo aver concluso le riprese del suo ultimo documentario dal titolo Stutz,ha comunicato ai fan la suadi non essere presente durante il tour di promozione del, in quanto l’ansia di questi eventi gli creerebbe problemi alla sua salute mentale. L’attore, già su Netflix con Don’t Look Up e candidato all’Oscar per la sua performance in The Wolf of Wall Street, ha scritto una lunga lettera, nella quale ha dettagliatamenteto le ragioni della sua scelta. Vi raccomandiamo... Tom Holland si prende una pausa da Instagram: "È dannoso per la mia salute mentale" L'attore di Spiderman ha comunicato ai fan di aver disinstallato le app, ma di essere riapparso brevemente online per chiedere loro di supportare ...