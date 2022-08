Radio1Rai : #StatiUniti. Continua a migliorare lo scrittore Salman Rushdie. Il suo aggressore, in un'intervista, dichiara: ho t… - Tg3web : Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportat… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rushdie, incriminato l’aggressore. Si dichiara di nuovo non colpevole - infoitestero : Salman Rushdie, parla l’aggressore: “L’ho colpito perché ha attaccato l’Islam” - SkyTG24 : Rushdie, incriminato l’aggressore. Si dichiara di nuovo non colpevole -

Agenzia ANSA

L'di Salmansi e' dichiarato di nuovo non colpevole per il reato di tentato omicidio di secondo grado. Il 24enne Hadi Matar e' comparso in tribunale dopo essere stato incriminato da ...L'di Salmansi è dichiarato di nuovo non colpevole per il reato di tentato omicidio di secondo grado. Il 24enne Hadi Matar è comparso in tribunale dopo essere stato incriminato da un ... Rushdie: aggressore si dichiara di nuovo non colpevole - Ultima Ora Non è ancora stato reso noto il movente dell'aggressione da parte del 24enne del New Jersey, originario del Libano, Hadi Matar. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Salman Rushdie è… Leggi ...Non è ancora stato reso noto il movente dell'aggressione da parte del 24enne del New Jersey, originario del Libano, Hadi Matar. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Salman Rushdie è… Leggi ...