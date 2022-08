Rimborsi DAZN | tutto sulla procedura semplificata per ottenere indennizzi del 13 e 14 agosto

(Di giovedì 18 agosto 2022)cerca di rimediare dopo il brutto esordio in questa Serie A 2022/23. La pay tv ha comunicato ai propri abbonati, la modalità di rimborsoper via dei problemi tecnici riscontrati...

sportface2016 : +++#Dazn, interviene l'#AGCOM: 'Fornire chiarimenti urgenti e provvedere celermente a erogare i rimborsi agli utent… - milansette : Disservizi Dazn, rimborsi automatici: 25% dell'abbonamento #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Disservizi Dazn, rimborsi automatici: 25% dell'abbonamento: Dopo il priomo weekend nero di campioanto per la piatta… - giannisanzo1 : RT @MilanNewsit: Disservizi Dazn, rimborsi automatici: 25% dell'abbonamento - MilanNewsit : Disservizi Dazn, rimborsi automatici: 25% dell'abbonamento -

Non serviranno moduli per richiedere iper i disservizi della scorsa settimana, sarà tutto automatico. Da ieri infatti stanno circolando diversi link che rimandano al modulo approntato dain risposta alle richieste di ..."Ora dalla Lega e daci aspettiamo risposte e soluzioni certe e non più parole al vento".Dopo il priomo weekend nero di campioanto per la piattaforma di streaming Dazn, l'azienda britannica è pronta ora a risarcire gli utenti che hanno subito i disservizi con procedure semplificate, come ...Il Codacons ha denunciato DAZN chiedendo un anno di abbonamento gratuito come indennizzo e la revoca del contratto sottoscritto con la Lega Serie A.