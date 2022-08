Real Madrid | ipotesi Fabian Ruiz se parte Casemiro

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ilsi guarda attorno alla ricerca di un sostituto in caso dinza di, tentato da una mega offerta ricevuta dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i Blancos avrebbero già individuato quattro possibili sostituti: tra questi, spicca il nome di, ormai vicino al Psg ma da tempo nel mirino del club spagnolo, che potrebbe fargli cambiare idea. Seguono i nomi di Jude Bellingham, legato al Borussia Dortmund fino al 2025, di Bernardo Silva, che ha un contratto anche lui fino al 2025 ma con il Manchester City, e Youri Tielemans, in scadenza col Leicester (contratto fino al 2023). SportFace.

gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - sportface2016 : #RealMadrid, ipotesi #FabianRuiz se parte #Casemiro - hortominnesota : @thomas_novello9 @ofoicracoid Sappiamo entrambi che tutto sto teatrino dal primo tweet di quelle statistiche era pe… -

Infatti, è giunta notizia certa che anchee Barcelona vogliono entrare nel Metaverso e sembrano proprio pronte per il loro debutto nel famosissimo Web3, palco incontestato per sfruttare ...... madre del giocatore che ne cura anche gli interessi, hanno fatto saltare i nervi al Manchester United, che non ha accettato e che sembrerebbe aver deciso di puntare su Casemiro del. ... Il sito del Real Madrid è il più visitato al mondo Il team di Madrid potrebbe tentare di 'soffiare' lo spagnolo al Psg.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - In caso partenza di Casemiro, tentato da una ...Il Real Madrid si guarda attorno alla ricerca di un sostituto in caso di partenza di Casemiro. I Blancos avrebbero già individuato quattro possibili sostituti ...