Quando Ghedini demolì Mani pulite | in punta di diritto | “No | non fu vera gloria”

È morto mercoledì 17 agosto, a Milano dove era ricoverato, l'avvocato Niccolò Ghedini. Padovano, era nato nel 1959; penalista e professionista stimato, a lungo avvocato personale di Silvio Berlusconi e in più legislature senatore e deputato di Forza Italia, particolarmente impegnato nei settori della giustizia. Cortese, pacato ma di oratoria tagliente, Ghedini è stato spesso protagonista di dibattiti e interventi sul tema delle distorsioni politiche della giustizia in Italia. Questa mattina Radio radicale ha riproposto un suo intervento a un convegno della Fondazione Liberal del 23 febbraio 2002, intitolato "Mani pulite, fu vera gloria?". Ne riproponiamo alcuni stralci, che meglio di altre parole spiegano il suo stile professionale e il suo impegno per il garantismo.

