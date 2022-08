Nel sud della Francia l’acqua arriva con i camion (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – A Seillans, nel sud della Francia, le sorgenti si stanno estinguendo e i rubinetti delle case funzionano solo grazie ai camion dell’acqua che portano questo bene essenziale a chi ne ha necessità. I livelli di utilizzo dell’acqua vengono controllati ogni settimana per garantire che tutte le famiglie rispettino il limite di 150 litri al giorno per persona. Gli scienziati spiegano come questa situazione sia figlia del cambiamento climatico che ha reso la regione più secca, con le precipitazioni ai minimi storici ormai da quasi un anno consecutivamente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – A Seillans, nel sud, le sorgenti si stanno estinguendo e i rubinetti delle case funzionano solo grazie aidelche portano questo bene essenziale a chi ne ha necessità. I livelli di utilizzo delvengono controllati ogni settimana per garantire che tutte le famiglie rispettino il limite di 150 litri al giorno per persona. Gli scienziati spiegano come questa situazione sia figlia del cambiamento climatico che ha reso la regione più secca, con le precipitazioni ai minimi storici ormai da quasi un anno consecutivamente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AstroSamantha : Bellissimi laghi sparsi nel mondo... quanti ne riconoscete? Suggerimento 1: le immagini sono state scattate sorvola… - mara_carfagna : È importante che chi risiede nel #Mezzogiorno capisca l’enorme rischio che si corre se vinceranno i populismi di de… - mara_carfagna : Sorrido quando vedo chi chiede voti “per risollevare l’Italia”. L’Italia, prima della scelta folle di mandare via D… - IIIpatriota : @GabrieleGuerr20 @DSantanche Speriamo che ritorni in Piemonte e non si sposti nel Sud! - FaustoDeMaria : RT @mara_carfagna: È importante che chi risiede nel #Mezzogiorno capisca l’enorme rischio che si corre se vinceranno i populismi di destra… -