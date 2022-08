Napoli calciomercato top: Gazzetta crea un caso dal nulla, Spalletti può avere problemi (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Napoli sta chiudendo un calciomercato al top con gli acquisti di Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori, che si aggiungono a quelli di Kvaratskhelia, Ostigard e Simeone, Kim, oltre al riscatto di Anguissa ed il rinnovo di Juan Jesus. Ma se da un lato Gazzetta parla di scudetto, dall’altro comincia a gettare qualche ombra sulla formazione di Spalletti, che addirittura potrebbe essere ‘appesantita’ dai troppi acquisti. Gazzetta scrive: “Vedi il Napoli e poi… cambi. Avanti un altro: i botti dopo Ferragosto portano Ndombele, è atteso Raspadori e si tratta per Navas. Viavai frenetico nella campagna di rafforzamento, tra entrate e uscite De Laurentiis non si è fatto mancare nulla“. Poi aggiunge: “c’è abbondanza di effettivi. Spalletti si ritrova con diversi ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilsta chiudendo unal top con gli acquisti di Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori, che si aggiungono a quelli di Kvaratskhelia, Ostigard e Simeone, Kim, oltre al riscatto di Anguissa ed il rinnovo di Juan Jesus. Ma se da un latoparla di scudetto, dall’altro comincia a gettare qualche ombra sulla formazione di, che addirittura potrebbe essere ‘appesantita’ dai troppi acquisti.scrive: “Vedi ile poi… cambi. Avanti un altro: i botti dopo Ferragosto portano Ndombele, è atteso Raspadori e si tratta per Navas. Viavai frenetico nella campagna di rafforzamento, tra entrate e uscite De Laurentiis non si è fatto mancare“. Poi aggiunge: “c’è abbondanza di effettivi.si ritrova con diversi ...

