Jonah Hill: «Soffro d’ansia, non farò più promozione dei miei film» (Di giovedì 18 agosto 2022) Il poliedrico artista, celebre per i suoi ruoli in The Wolf of Wall Street e Don’t Look Up, si racconta in una lettera aperta dove annuncia che in futuro eviterà alcune situazioni del suo lavoro per lui potenzialmente nocive: «Da quasi vent’anni ho attacchi di panico che peggiorano con le apparizioni sui media e gli eventi con pubblico» Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 agosto 2022) Il poliedrico artista, celebre per i suoi ruoli in The Wolf of Wall Street e Don’t Look Up, si racconta in una lettera aperta dove annuncia che in futuro eviterà alcune situazioni del suo lavoro per lui potenzialmente nocive: «Da quasi vent’anni ho attacchi di panico che peggiorano con le apparizioni sui media e gli eventi con pubblico»

