Guerra in Ucraina, Erdo?an: «Siamo pronti a ospitare i colloqui per la pace in Turchia» (Di giovedì 18 agosto 2022) La Turchia è «dalla parte dell’Ucraina». Il presidente Recep Tayyip Erdo?an è stato chiaro. A Leopoli, durante la conferenza stampa congiunta con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, Erdogan ha assicurato che «mentre continuiamo a portare avanti i nostri sforzi per una soluzione» del conflitto, «rimaniamo dalla parte dei nostri amici ucraini». Una presa di posizione forte, che vede la Turchia ancora nel ruolo di mediatore dei negoziati avviati a Istanbul per un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Le parole di Erdo?an sono state riprese dall’agenzia turca Anadolu, in cui si legge anche che i due presidenti durante il colloquio del 18 agosto hanno «sottolineato come la comunità internazionale dovrebbe prendersi più responsabilità per rilanciare il processo ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Laè «dalla parte dell’». Il presidente Recep Tayyip Erdo?an è stato chiaro. A Leopoli, durante la conferenza stampa congiunta con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, Erdogan ha assicurato che «mentre continuiamo a portare avanti i nostri sforzi per una soluzione» del conflitto, «rimaniamo dalla parte dei nostri amici ucraini». Una presa di posizione forte, che vede laancora nel ruolo di mediatore dei negoziati avviati a Istanbul per un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Le parole di Erdo?an sono state riprese dall’agenzia turca Anadolu, in cui si legge anche che i due presidenti durante ilo del 18 agosto hanno «sottolineato come la comunità internazionale dovrebbe prendersi più responsabilità per rilanciare il processo ...

GiovaQuez : Fracassi, inviato in Russia per il canale di Toscano, tra i fondatori di Italia Sovrana e Popolare: 'In Russia stan… - _Nico_Piro_ : Da leggere per capire il quadro della genesi del conflitto (non le sue cause ma i mesi che l'hanno preceduto)… - ale_dibattista : Riforma Fornero, pareggio di bilancio in Costituzione, guerra in Libia, armi in Ucraina, aumento spese militari. Le… - Abner_9_ : RT @Enzo51387079: I disastri fatti da Draghi li vedremo il prossimo anno l'aumento del PIL e del governo precedente, la guerra in ucraina n… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Zelensky: negoziati con Russia possibili solo se si ritira dai territori occupati #donbass #papa #popasna #angelus #u… -