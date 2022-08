Ex tronista di Uomini e Donne al GF Vip: la notizia inattesa, ecco di chi si tratta (Di giovedì 18 agosto 2022) Continuano a trapelare informazioni in merito ai concorrenti del GF Vip e in queste ore è spuntato anche il nome di un’ex tronista di Uomini e Donne. La persona in questione è molto amata dal pubblico da casa, ma anche molto discussa. Di recente, inoltre, è stata protagonista di pesanti insulti, che l’hanno portata ad L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 agosto 2022) Continuano a trapelare informazioni in merito ai concorrenti del GF Vip e in queste ore è spuntato anche il nome di un’exdi. La persona in questione è molto amata dal pubblico da casa, ma anche molto discussa. Di recente, inoltre, è stata protagonista di pesanti insulti, che l’hanno portata ad L'articolo proviene da KontroKultura.

sara13100613 : RT @raffinatissimo_: non arianna l’amiciana con l’ex tronista di uomini e donne - thankssandrina : RT @raffinatissimo_: non arianna l’amiciana con l’ex tronista di uomini e donne - kimjichuxxs : RT @raffinatissimo_: non arianna l’amiciana con l’ex tronista di uomini e donne - akissbeforealie : RT @raffinatissimo_: non arianna l’amiciana con l’ex tronista di uomini e donne - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni un tronista verrà scelto in un modo particolare - #Uomini #Donne #anticipazioni… -