Dove vedere la Vuelta a España in tv e streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) La settantasettesima edizione della Vuelta a España è pronta a cominciare dall'Olanda, Dove Utrecht ospiterà la grande partenza con una cronosquadre nella quale si assegnerà la prima maglia rossa. Sarà un'edizione davvero durissima con tantissime montagne che chiameranno all'azione tutti i grandi scalatori presenti al via di questo gt. Andranno tutti a caccia di Primoz Roglic, vincitore delle ultime tre edizioni comprensive di ben nove tappe. Lo sloveno sa che stavolta sarà ancor più complicato difendere lo scettro perché gli avversari son di più e tutti di altissimo livello. C'è molta curiosità attorno alla partecipazione di Remco Evenepoel: il fenomeno belga riuscirà a fare il salto di qualità anche in queste corse? Gli italiani al via saranno invece tredici, tre dei quali all'esordio assoluto in un grande giro. La speranza è che ...

