PianetaMilan : #Udinese, #Lovric: “#Milan? Pagati a caro prezzo gli errori commessi” #ACMilan #SempreMilan - Udinese_1896 : Mercoledì 17 agosto 2022 alle ore 16:30 vieni ad incontrare i bianconeri Masina, Lovric, Padelli e Bijol ???? Per… - Udinese_1896 : #MilanUdinese 4-2 90+3' - Destro di Lovric da buona posizione, a lato non di molto ???? #ForzaUdinese #AlèUdin - ACMilanInside_ : Cambi Udinese: Entrano Lovric e Samardzic; Escono Makengo e Wallace. #MilanUdinese #SerieATIM #MilanInside - Udinese_1896 : #MilanUdinese 4-2 76' - Altri cambi: escono Makengo e Walace, entrano Samardzic e Lovric ???? #ForzaUdinese #AlèUdin -

(3 - 5 - 2) : Silvestri 6; Perez 5 (dal 21 st Ebosse 6), Nuytinck 5.5, Rodrigo Becão 7; Soppy 5.5, Pereyra 6, Walace 5.5 (dal 29 st6), Makengo 5.5 (dal 29 st Samardzic 6), Masina 5.5 (...Formazione(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez (22' st Ebosse); Soppy, Pereyra, Walace (31' st), Makengo (31' st Samardzic), Masina (38' st Ebosele); Deulofeu, Success (22'...StampaSandi Lovric ha parlato a margine della festa con i tifosi bianconeri in Curva Nord: “Fa sempre piacere partecipare a questi eventi; sono venuti tanti tanti tifosi. E noi siamo qua per loro. Li ...Alcuni giocatori bianconeri sono stati intervistati dai microfoni di Udinese tv in occasione dell'iniziativa "Penso sempre a te" ...