Traffico Roma del 17-08-2022 ore 14 | 30

(Di mercoledì 17 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul raccordo code per un incidente in carreggiata esterna tra la galleria Appia e la nannina In città la polizia locale segnala un incidente in Piazza Monte Gennaro all’altezza della rotatoria possibili rallentamenti all’aurelio ancora chiusa per lavori urgenti via Paolo II mentre nel quartiere Gianicolense a causa di un allagamento Rimane valido il divieto di transito in via Bernardino Ramazzini finita via Giacomo Folchi & via Federico Di Donato le linee bus di zona infine trasporto pubblico diverse le corse pomeridiane e serali soppresse sulla linea ferroviaria Flaminio Montebello e prima alle 15 da Flaminio e alle 15:30 da Montebello dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it da Valerio penna è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di ...