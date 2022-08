Traffico Roma del 17-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato dei lavori sulla A1 Firenzeverso Firenze e tra l’allacciamento con la diramazione dinord e Ponzanono un invito a moderare la velocità poi sulla A12Civitavecchia per la presenza di veicoli lenti tra Torrimpietra è Santa Severa in direzione diregolare Al momento la circolazione sul raccordo in città la polizia locale segnala un incidente in viale Giorgio de Chirico all’altezza del mercato rionale in direzione di via Prenestina non si escludono rallentamenti se si risalda ostia per un altro incidente in via Aristide Carabelli all’altezza di via Costanzo Casana sempre molto in te sì gli spostamenti sulla litoranea dove si sta in fila nei due sensi di marcia tra Capocotta ...