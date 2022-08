Sfattoria degli Ultimi, Tar conferma misure Asl su abbattimenti (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Tar del Lazio ha confermato le misure di profilassi contro la diffusione della Peste Suina con cui la Asl Rm 1 l’8 agosto scorso aveva intimato l’abbattimento di suini e cinghiali tenuti nella Sfattoria degli Ultimi a Roma. Il Tribunale ha anche fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 12 settembre. Con il decreto il Tribunale amministrativo per il Lazio ha disposto che la Asl ”in via interinale e nelle more della disamina della causa in sede collegiale, può lasciare alla ricorrente stessa solo i due maiali non Dpa (sempreché ve ne siano le condizioni e previa precisazione di tutti gli accorgimenti affinché questi godano d’un trattamento consono e non fuoriescano dalla proprietà attorea) ed è tenuta, al contempo, a monitorare lo stato di salute ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Tar del Lazio hato ledi profilassi contro la diffusione della Peste Suina con cui la Asl Rm 1 l’8 agosto scorso aveva intimato l’abbattimento di suini e cinghiali tenuti nellaa Roma. Il Tribunale ha anche fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 12 settembre. Con il decreto il Tribunale amministrativo per il Lazio ha disposto che la Asl ”in via interinale e nelle more della disamina della causa in sede collegiale, può lasciare alla ricorrente stessa solo i due maiali non Dpa (sempreché ve ne siano le condizioni e previa precisazione di tutti gli accorgimenti affinché questi godano d’un trattamento consono e non fuoriescano dalla proprietà attorea) ed è tenuta, al contempo, a monitorare lo stato di salute ...

