Isola dei Famosi stravolgimento: due ex naufraghi rubano il posto ad Alvin? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche se manca ancora un bel po' di tempo alla nuova stagione dell'Isola dei Famosi, in queste ore sono cominciate a trapelare delle interessanti indiscrezioni a riguardo. Nell'ultimo numero del magazine Chi, in edicola da oggi, 17 agosto, è presente un articolo riferito proprio al reality show incentrato sulla sopravvivenza. Stando a quanto emerso, pare proprio che il prossimo anno sarà caratterizzato da svariate novità. La conduttrice è sempre la stessa, Ilary Blasi non schioda dal suo incarico, così come Vladimir Luxuria. Per quanto riguarda Nicola Savino e Alvin, invece, potrebbero esserci delle novità. In particolar modo in merito all'inviato in Honduras, pare che ci siano due ex naufraghi pronti a ricoprire questo ruolo, ovvero, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Questo, però, non è affatto tutto. Ecco le ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche se manca ancora un bel po' di tempo alla nuova stagione dell'dei, in queste ore sono cominciate a trapelare delle interessanti indiscrezioni a riguardo. Nell'ultimo numero del magazine Chi, in edicola da oggi, 17 agosto, è presente un articolo riferito proprio al reality show incentrato sulla sopravvivenza. Stando a quanto emerso, pare proprio che il prossimo anno sarà caratterizzato da svariate novità. La conduttrice è sempre la stessa, Ilary Blasi non schioda dal suo incarico, così come Vladimir Luxuria. Per quanto riguarda Nicola Savino e, invece, potrebbero esserci delle novità. In particolar modo in merito all'inviato in Honduras, pare che ci siano due expronti a ricoprire questo ruolo, ovvero, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Questo, però, non è affatto tutto. Ecco le ...

