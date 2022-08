Digitale terreste, attenzione perché potrebbe sparire questo canale | La soluzione per recuperarlo è semplice (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dalla sua introduzione, nell’ormai lontano 2004, la TV Digitale ha visto numerosi aggiornamenti e riassetti dei canali. Oggi gli utenti lamentano la scomparsa di un canale nazionale. Digitale terrestre e aggiornamenti (foto web)L’evoluzione tecnologica del Digitale terrestre non si ferma. Per il 2023 è previsto un nuovo switch off per gli utenti che dovranno aggiornare il decoder con uno di seconda generazione. I continui aggiornamenti e riassegnazioni hanno come risultato la sparizione continua dei canali locali. Oggi tocca ad un canale nazionale. Un passaggio tecnologico fondamentale Il passaggio alla tv Digitale, iniziato ufficialmente nel 2008, ha permesso agli utenti di ricevere un maggior numero di programmi grazie ad un aumento di potenza del segnale. In quegli ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dalla sua introduzione, nell’ormai lontano 2004, la TVha visto numerosi aggiornamenti e riassetti dei canali. Oggi gli utenti lamentano la scomparsa di unnazionale.terrestre e aggiornamenti (foto web)L’evoluzione tecnologica delterrestre non si ferma. Per il 2023 è previsto un nuovo switch off per gli utenti che dovranno aggiornare il decoder con uno di seconda generazione. I continui aggiornamenti e riassegnazioni hanno come risultato la sparizione continua dei canali locali. Oggi tocca ad unnazionale. Un passaggio tecnologico fondamentale Il passaggio alla tv, iniziato ufficialmente nel 2008, ha permesso agli utenti di ricevere un maggior numero di programmi grazie ad un aumento di potenza del segnale. In quegli ...

