Cade dal pontile della Saras, operaio muore annegato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Incidente sul lavoro questa mattina in un pontile della raffineria Saras a Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari. Un operaio di una ditta esterna è scivolato ed è caduto in acqua, morendo annegato. Sul posto è subito intervenuto il personale della squadra interna della Saras per le emergenze e i vigili del fuoco che stanno recuperando il corpo.

