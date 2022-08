WWE | Strategia sempre più aggressiva | contattato un wrestler sotto contratto con la AEW

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 agosto 2022) La WWE sta accelerando l’acquisizione di talenti e si sta rivolgendo a molti talenti in tutto il mondo. Tuttavia in pochi si aspettavano che la compagnia più nota al mondo potesse andare all’assalto anche deicon la AEW. Una fonte vicina alla AEW ha riferito a Fightful Select che un importante talento della AEW, di cui è nota la situazione contrattuale, ha riferito alla dirigenza della AEW che la WWE lo haper offrirgli un passaggio in WWE. Il talento ha chiarito di essere felice con la AEW e di ritenere che i piani alti meritassero di saperlo. L’atleta ha anche rassicurato la dirigenza AEW dicendo di non voler lasciare la All Elite Wrestling. Scendendo nei dettagli, pare che un membro dell’ufficio relazioni con i talenti della WWE abbiail ...