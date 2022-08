Una tromba d'aria ha fatto molti danni a Latina (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Ingenti danni nella notte in provincia di Latina a causa di una violenta tromba d'aria che si è abbattuta su tutto il territorio pontino. I forti venti che dalle 2 di notte hanno interessato, in particolare, la costa dal Lido di Latina a Terracina hanno abbattuto decine di alberi e danneggiato gli stabilimenti. Disagi anche sulla via Pontina per il crollo di un palo telefonico e di un cavo elettrico sulla strada. Nella notte, sono state più di 300 le richieste d'aiuto arrivate al centralino dei vigili del fuoco. I dati della su grandinate e bufere Quella del 2022 è la peggior estate del decennio con in media ben 16 fra grandinate e bufere di acqua e vento ogni giorno, con un impressionante aumento di quasi il 1300% di questi eventi rispetto all'inizio della decade. È quanto emerge dall'analisi ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Ingentinella notte in provincia dia causa di una violentad'che si è abbattuta su tutto il territorio pontino. I forti venti che dalle 2 di notte hanno interessato, in particolare, la costa dal Lido dia Terracina hanno abbattuto decine di alberi e danneggiato gli stabilimenti. Disagi anche sulla via Pontina per il crollo di un palo telefonico e di un cavo elettrico sulla strada. Nella notte, sono state più di 300 le richieste d'aiuto arrivate al centralino dei vigili del fuoco. I dati della su grandinate e bufere Quella del 2022 è la peggior estate del decennio con in media ben 16 fra grandinate e bufere di acqua e vento ogni giorno, con un impressionante aumento di quasi il 1300% di questi eventi rispetto all'inizio della decade. È quanto emerge dall'analisi ...

