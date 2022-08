Traffico Roma del 16-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022) Luceverdemartedì Ben ritrovati all’ascoltoregolare sulla Grande Raccordo Anulare sulle consolari pocoanche in città questa mattina per vedere delle riprese cinematografiche chiuse in centro via Milano & via del traforo tra via Nazionale largo del Tritone fino alle 12:30 deviate le linee bus e 117 proseguono i lavori a Primavalle in via Pietro Maffi chiuso il tratto tra via di Val Favara e Piazza Capecelatro ricordiamo che fino al 20 agosto sono sospesi i lavori serali sulla linea ferroviariaLido la circolazione dei treni e quindi regolare sull’intera tratta da inizio A fine servizio anche di sera per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it La Marina riccomi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia di ...