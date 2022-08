Totocalcio | la schedina del 13-14-15 agosto 2022 | montepremi super per “11” e “13”

(Di martedì 16 agosto 2022) 10 L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha reso nota ladel concorso numero 19 dell’anno del nuovo. Torna la possibilità per gli scommettitori di puntare sulle partite del week-end del 13-14-15, il primo con il ritorno della Serie A. E si riparte con un, dovuto alle mancate vincite dell’11 (113.000 euro più giocate attuali) e del 13 (550.000 euro più giocate) nell’ultimo concorso della passata stagione. Le possibilità di vincita e le somme che gli scommettitori possono aggiudicarsi dipendono dalla Formula scelta, visto che si può andare per il tre, cinque, sette, nove, undici e per il famigerato tredici che regala una cifra importantissima. Di seguito ecco lanumero 19 del, il concorso dal 13 al 15 ...

leggi anche, partite e montepremi. Jackpot da 550.000 euro per il 13 Scommesse calcio oggi: quote e pronostici Le scommesse calcio nella prima parte della stagione sono sempre ...L'agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha reso nota ladel concorso numero 19 dell'anno del nuovo. Torna la possibilità per gli scommettitori di puntare sulle partite del week - end del 13 - 14 - 15 agosto, il primo con il ritorno ... Totocalcio: ecco la prima schedina della nuova stagione. Il "13" riparte con un jackpot da oltre mezzo milione di euro ROMA - " Ho fatto tredici", e che tredici. Un utente quarantottenne romano di BetFlag, che da cinque anni preferisce utilizzare la piattaforma della bandiera delle scommesse sulla quale è possibile an ...ROMA - Riparte il Totocalcio, rilanciato con la nuova formula lo scorso 4 gennaio e il cui restyling è stato fortemente voluto dall'Agenzia delle ...