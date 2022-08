Salernitana, acquisti no stop: in arrivo Dia dal Villarreal (Di martedì 16 agosto 2022) L’obiettivo dichiarato è la salvezza, quello reale invece è raggiungerla il prima possibile. Magari con qualche giornata d’anticipo. Per questo la Salernitana non ha intenzione di fermarsi sul calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Maggiore – ex capitano dello Spezia – il ds Morgan De Sanctis è al lavoro per portare un altro importante rinforzo alla corte di Davide Nicola. Questa volta la dirigenza del club di Iervolino ha guardato in Spagna, per individuare un rinforzo con esperienza internazionale. E l’obiettivo sembra essere stato raggiunto visto che, a breve, a Salerno è atteso un rinforzo che nell’ultima stagione ha disputato la Champions League. Si tratta di Boulaye Dia, attaccante senegalese (ma nato in Francia) in arrivo dal Villarreal. Le cifre ANSA Boulaye Dia in azione con la maglia del ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) L’obiettivo dichiarato è la salvezza, quello reale invece è raggiungerla il prima possibile. Magari con qualche giornata d’anticipo. Per questo lanon ha intenzione di fermarsi sul calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’di Maggiore – ex capitano dello Spezia – il ds Morgan De Sanctis è al lavoro per portare un altro importante rinforzo alla corte di Davide Nicola. Questa volta la dirigenza del club di Iervolino ha guardato in Spagna, per individuare un rinforzo con esperienza internazionale. E l’obiettivo sembra essere stato raggiunto visto che, a breve, a Salerno è atteso un rinforzo che nell’ultima stagione ha disputato la Champions League. Si tratta di Boulaye Dia, attaccante senegalese (ma nato in Francia) indal. Le cifre ANSA Boulaye Dia in azione con la maglia del ...

CavalluccioMar8 : #Salernitana Preso anche l'attacante #Dia che va a rimpinguare il bottino degli acquisti granata Oggi c'è stata anc… - aleco891 : @PazzoperPazzo La salernitana ha un ambiente caldo... Aveva molti infortunati e stanno facendo acquisti, sarà molt… - SarnoRaffaele : RT @robertopontillo: Una #Salernitana a testa altissima quella in campo ieri sera , ottimo impatto dei nuovi acquisti, soprattutto bronn e… - nick_granata_ : RT @robertopontillo: Una #Salernitana a testa altissima quella in campo ieri sera , ottimo impatto dei nuovi acquisti, soprattutto bronn e… - robertopontillo : Una #Salernitana a testa altissima quella in campo ieri sera , ottimo impatto dei nuovi acquisti, soprattutto bronn… -