Prima con gol a Marassi: Lookman “oscura” Boga? (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. Sin dal giorno del suo arrivo a Bergamo, Ademola Lookman si è proposto come una sorta di alter ego di Jéremie Boga. In fondo le caratteristiche tecniche dell’ivoriano e dell’anglo-nigeriano sono molto vicine: senso del dribbling, rapidità di gambe, tendenza alla ricerca della giocata puntando l’uomo partendo più aperti che centrali, ma anche pericolosi in campo aperto. Una specie di apriscatole contro le difese ermetiche. Il progetto estivo sembrava proprio poter andare in quella direzione: punte più fisiche e spalle più veloci, senza delle mezze misure alla Muriel. Poi la realtà dei fatti ed un mercato a rilento hanno inevitabilmente rimescolato le carte in tavola. E la decisione di proporre la coppia colombiana a Marassi ha reso ancora più alternativi, all’apparenza, i due velocisti del reparto. Le gerarchie, in ogni caso, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. Sin dal giorno del suo arrivo a Bergamo, Ademolasi è proposto come una sorta di alter ego di Jéremie. In fondo le caratteristiche tecniche dell’ivoriano e dell’anglo-nigeriano sono molto vicine: senso del dribbling, rapidità di gambe, tendenza alla ricerca della giocata puntando l’uomo partendo più aperti che centrali, ma anche pericolosi in campo aperto. Una specie di apriscatole contro le difese ermetiche. Il progetto estivo sembrava proprio poter andare in quella direzione: punte più fisiche e spalle più veloci, senza delle mezze misure alla Muriel. Poi la realtà dei fatti ed un mercato a rilento hanno inevitabilmente rimescolato le carte in tavola. E la decisione di proporre la coppia colombiana aha reso ancora più alternativi, all’apparenza, i due velocisti del reparto. Le gerarchie, in ogni caso, ...

ladyonorato : #Orban ha privilegiato gli interessi del proprio Paese nella scelta di non appoggiare militarmente il governo ucrai… - VVezzali : Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a #DAZN, sto predispone… - LiaCapizzi : Una nuova avventura, per me. Con l'obiettivo di sempre: dare voce a tutti gli sport. La Domenica Sportiva, con Al… - iq_196 : RT @VerdirameAndrea: 'anomalie mai viste e particelle di dubbia natura', il grafene nei sieri genici arriva in prima pagina Fu così, che i… - Mirarch3 : RT @BrunoDAgostino5: @lauracesaretti1 @valeriafedeli @alessiarotta @giuditta_pini @caterinabini @renatapolverini @AlessiaMorani Io aggiungo… -