Nessun accordo per Cunha (Di martedì 16 agosto 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 15/08/2022 alle 23:57 est L’Atlético de Madrid non sarebbe disposto a lasciarlo scappare per meno di 50 milioni Lo United è in trattative intense con l’agente del giocatore Il Manchester United ha avuto frequenti contatti con gli agenti di Matheus Cunha per l’incorporazione del brasiliano, ma non c’è ancora Nessun accordo. Fabrizio Romano, giornalista specializzato in calciomercato, ha spiegato che, nonostante le continue conversazioni in questi giorni tra l’agente del giocatore e il club inglese, non c’è consenso sulla sua partenza per il Manchester. Al suo arrivo al club rojiblanco, l’attaccante ha firmato per cinque stagioni e 26 milioni. Cunha, arrivato al Real Madrid ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 15/08/2022 alle 23:57 est L’Atlético de Madrid non sarebbe disposto a lasciarlo scappare per meno di 50 milioni Lo United è in trattative intense con l’agente del giocatore Il Manchester United ha avuto frequenti contatti con gli agenti di Matheusper l’incorporazione del brasiliano, ma non c’è ancora. Fabrizio Romano, giornalista specializzato in calciomercato, ha spiegato che, nonostante le continue conversazioni in questi giorni tra l’agente del giocatore e il club inglese, non c’è consenso sulla sua partenza per il Manchester. Al suo arrivo al club rojiblanco, l’attaccante ha firmato per cinque stagioni e 26 milioni., arrivato al Real Madrid ...

riotta : Se davvero Calenda strappa accordo con @pdnetwork il centrosinistra pagherà uno scotto grave di immagine e politica… - GiovaAlbanese : Nessun accordo. Ma la pista #Rabiot al #ManchesterUnited è da monitorare. #calciomercato #Juventus - paolabarbi2 : @Bea91244242 Sto molto bene, vaccinata con quarta dose, nessun problema con i no Vax ma non sono d’accordo con le loro opinioni. Tutto qua. - feko25672640 : @GIORGIOMALAVOL1 Non sono d'accordo scusami. Non n succederà nulla. Nessun tsunami, nessun traumatizzato, nessuno a processo.. - aostasera : La Renaissance, Girardini presenta il programma. 'Nessun accordo con Pour l'Autonomie' - Aostasera -