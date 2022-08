GF Vip 2022: Orietta Berti in concerto fa spoiler dopo un imprevisto (Di martedì 16 agosto 2022) Prima erano solo indiscrezioni, da qualche settimana è arrivata la conferma che Orietta Berti sarà opinionista di GF Vip 2022. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa dei palinsesti Mediaset 2022-2023 svolti alla fine di giugno scorso. La cantante, che ha trascorso il Ferragosto in concerto a San Leone (provincia di Agrigento) e a Serradifalco (provincia di Caltanissetta), ha invitato il pubblico presente a seguirla durante la prossima edizione del reality show. Nel dettaglio, con la sua simpatia, eleganza e maestria ha dichiarato alla fine dei suoi concerti: "Da settembre a marzo sarò opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se vi va potrete seguirmi su Canale 5" Naturalmente l'annuncio è stato accolto con grande approvazione dai presenti. GF Vip chiude a marzo 2023 e ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 agosto 2022) Prima erano solo indiscrezioni, da qualche settimana è arrivata la conferma chesarà opinionista di GF Vip. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa dei palinsesti Mediaset-2023 svolti alla fine di giugno scorso. La cantante, che ha trascorso il Ferragosto ina San Leone (provincia di Agrigento) e a Serradifalco (provincia di Caltanissetta), ha invitato il pubblico presente a seguirla durante la prossima edizione del reality show. Nel dettaglio, con la sua simpatia, eleganza e maestria ha dichiarato alla fine dei suoi concerti: "Da settembre a marzo sarò opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se vi va potrete seguirmi su Canale 5" Naturalmente l'annuncio è stato accolto con grande approvazione dai presenti. GF Vip chiude a marzo 2023 e ...

oggisettimanale : #Sangiovanni e gli hater: 'Il mio sogno rovinato dall'odio'. L’intervista domani sul nuovo #OggiSettimanale Qui l’… - verbanonews : New post: Varese e il Lago Maggiore sempre “più vip”? Una tesi analizza l’indotto delle star - varesenews : Varese e il Lago Maggiore sempre “più vip”? Una tesi analizza l’indotto delle star - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb August 16, 2022 at 10:31AM - scherzogeniale : È assolutamente ovvio. Se ti presenti come persona e tiri fuori tutte le magagne non sarai più credibile come attor… -