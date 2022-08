Diciamocelo pure | l’ultimo album di Kendrick Lamar non è un disco normale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 agosto 2022) Questo è un articolo delnumero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui. ——————————————francamente, Mr Morale & the Big Steppers, il nuovodi, non e? un, ma si presenta piuttosto come un oggetto culturale imponente e complicato, che provoca, anche nel non troppo coinvolto ascoltatore da questa parte dell’Oceano, un senso di perplessa, preoccupata inadeguatezza, che non s’affievolisce allorche? gia? da una ventina di minuti ci si e? inoltrati nell’ascolto. E? lampante, anche perche? non fanno altro che ripetervelo, che – diamine! – siamo al cospetto di un’opera sostanziale, di un incisivo ...