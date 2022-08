Cincinnati, tie - break fatali per Berrettini: subito fuori con Tiafoe (Di martedì 16 agosto 2022) Finisce subito l'avventura di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro è stato superato per 7 - 6 (3) 4 - 6 7 - 6 (5) dallo statunitense Frances Tiafoe, vittorioso dopo una maratona ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Finiscel'avventura di Matteonel Masters 1000 di. L'azzurro è stato superato per 7 - 6 (3) 4 - 6 7 - 6 (5) dallo statunitense Frances, vittorioso dopo una maratona ...

Gazzetta_it : Cincinnati, tie-break fatali per Berrettini: subito fuori con Tiafoe - infoitsport : ATP Cincinnati, Berrettini out al 1° turno: Tiafoe vince 2-1 al tie-break - VibesbulletE : ATP Cincinnati 2022, Berrettini out al 1° turno: Tiafoe vince 2-1 al tie-break. I risultati - zazoomblog : LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’americano annulla un set point e conquista il tie-brea… -