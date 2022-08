Cercare su Google Maps una clinica abortiva può condurre a centri anti abortisti (Di martedì 16 agosto 2022) Perché se si ricerca “clinica abortiva” su Google Maps la maggior parte dei risultati ottenuti sono centri religiosi che tutto fanno fuorché fornire servizi abortivi? Già nel 2018 i media hanno presentato la questione al servizio di mappe di Google, sottolineando questa grave mancanza. Sono passati quattro anni e, nel 2022 e a seguito del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade, Google ha deciso di lavorare su questi risultati di ricerca cliniche abortive su Maps. Tanto per comprendere quanto possa essere impreciso il risultato fornito da Google Maps, facendo una rapida ricerca per la parola chiave “cliniche aborto” per il territorio di Modena, il primo risultato ottenuto è una clinica per la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 agosto 2022) Perché se si ricerca “” sula maggior parte dei risultati ottenuti sonoreligiosi che tutto fanno fuorché fornire servizi abortivi? Già nel 2018 i media hanno presentato la questione al servizio di mappe di, sottolineando questa grave mancanza. Sono passati quattro anni e, nel 2022 e a seguito del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade,ha deciso di lavorare su questi risultati di ricerca cliniche abortive su. Tanto per comprendere quanto possa essere impreciso il risultato fornito da, facendo una rapida ricerca per la parola chiave “cliniche aborto” per il territorio di Modena, il primo risultato ottenuto è unaper la ...

