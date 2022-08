Terra amara anticipazioni | sequestro lampo di Zulehya | finisce malissimo

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ledici svelano cheverrà sequestrata. dopo il rapimento del figlio per lei non c’è pace. Zuleyha(Mediasetplay screenshot)Nelle prossime puntate disi troverà in guai seri e la situazione si ribalterà completamente. Scopriamo insieme cosa accadrà nella soap turca che va in onda su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful.é la nuova soap turca che Canale 5 propone all’interno della sua fascia pomeridiana dedicata alle serie. Dal 1 agosto fino al 22 agosto andrà in onda subito dopo Beautiful alle 14.35, al posto di Una Vita che si prende una pausa estiva di tre settimane. Per Ferragosto andrà in onda solamente ...

MarisaBasile12 : @ilariami1 Cavolo!Amara terra mia?? - ParliamoDiNews : Terra amara, anticipazioni 16 agosto 2022: Zuleyha ha una lettera per Yilmaz ma... #Greysanatomy #Tramequotidiane… - infoitcultura : Terra Amara Cosa Succede Nelle Puntate dal 16 al 19 Agosto? - berta95italy : Yilmaz ha un nuovo amore, quale sarà la reazione di Zuleyha? #terraamara > - infoitcultura : Terra Amara: Cancellata la Puntata del 15 agosto 2022 -

Oggi, ancheche è molto amato con la storia di Zuleyha e Yilmaz salta ma da domani torna quasi tutto regolare come prima, fortunatamente, ma cosa abbiamo modo di vedere La puntata di ...In, la povera Gulten arriverà persino a tentare il suicidio. Ciò accadrà nel momento in cui il fratello Gaffur la vorrà far sposare con un uomo più grande di lei per mettere a tacere il ...Terra Amara Cosa Succede Nelle Puntate dal 16 al 19 Agosto Vi ricordiamo che il 15 agosto Terra Amara non va in onda e viene sostituita nel palinsesto da una puntata di Grand Hotel. Seguici su Google ...Nella trama del 18 agosto di Terra Amara, Fekeli si reca a trovare Hunkar in clinica mentre Cengaver duella con Yilmaz ...