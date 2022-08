Spalletti: «Gol e assist di Kvara all’esordio? Lo abbiamo comprato per questo, quando non lo farà sarà un problema» (Di lunedì 15 agosto 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha riparlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria riportata alla prima di campionato contro il Verona Far innamorare i tifosi? Avevo detto che dovevamo provarci fin da subito. Dobbiamo far vedere che non dobbiamo far pentire di aver scelto noi come portavoce della loro passione in campo. Vestire questa maglia i obbliga a tentare di vincere sempre. Non ci sono possibilità di salvezza in nessun risultato o prestazione. O vinci o altrimenti… questo è ciò che è scritto nelle etichette del Napoli, è lì che c’è segnata già la passione del Napoli. Mi è piaciuto quello che ho visto in campo nel complesso. Ma nel primo tempo non siamo stati cattivissimi. abbiamo sprecato e non si può lasciare in discussione una partita così fino al 20esimo del primo tempo perché la mia squadra è più forte del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha riparlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria riportata alla prima di campionato contro il Verona Far innamorare i tifosi? Avevo detto che dovevamo provarci fin da subito. Dobbiamo far vedere che non dobbiamo far pentire di aver scelto noi come portavoce della loro passione in campo. Vestire questa maglia i obbliga a tentare di vincere sempre. Non ci sono possibilità di salvezza in nessun risultato o prestazione. O vinci o altrimenti…è ciò che è scritto nelle etichette del Napoli, è lì che c’è segnata già la passione del Napoli. Mi è piaciuto quello che ho visto in campo nel complesso. Ma nel primo tempo non siamo stati cattivissimi.sprecato e non si può lasciare in discussione una partita così fino al 20esimo del primo tempo perché la mia squadra è più forte del ...

