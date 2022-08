Osimhen: «Non conto i miei gol, segno per aiutare la squadra» (Di lunedì 15 agosto 2022) Victor Osimhen, protagonista in campo questo pomeriggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della prima sfida di questa stagione di Serie A del Napoli contro il Verona «Sono molto felice, era molto importante cominciare bene proprio perché molti se ne sono andati e dovevamo dare un segno» «Non sono quel tipo di giocatore, io segnerò per aiutare la squadra. Non contro quanti gol faccio, ma metto davanti il collettivo» Spalletti ti chiede di non tenere la palla «È normale fare errori, ma Spalletti ha fiducia in me e c’è un bel rapporto» Stai diventando il leader per i compagni nuovi «Proprio lui due minuti prima che andassi in rete mi ha detto che voleva un gol da me. È giovane e lo sto integrando insieme squadra» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022) Victor, protagonista in campo questo pomeriggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della prima sfida di questa stagione di Serie A del Napoli contro il Verona «Sono molto felice, era molto importante cominciare bene proprio perché molti se ne sono andati e dovevamo dare un» «Non sono quel tipo di giocatore, io segnerò perla. Non contro quanti gol faccio, ma metto davanti il collettivo» Spalletti ti chiede di non tenere la palla «È normale fare errori, ma Spalletti ha fiducia in me e c’è un bel rapporto» Stai diventando il leader per i compagni nuovi «Proprio lui due minuti prima che andassi in rete mi ha detto che voleva un gol da me. È giovane e lo sto integrando insieme» L'articolo ilNapolista.

