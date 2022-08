(Di lunedì 15 agosto 2022), 15 ago. (Adnkronos) - Èd'dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paoladell'ex-. La donna, 48 anni, èda ieri sera. All'alba, come apprende l'Adnkronos, è stato ritrovato morto, sugli scogli, il suo cane. Nei pressi c'era anche il cellulare di Marina. Le attività di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Forestali, in quanto laera stata segnalata in zona boschiva. Partecipa anche la Capitaneria di Porto. È stato anche attivato il Piano Provinciale di Ricerca Scomparse....

bfogli1 : RT @ultimenotizie: È giallo sull’isola d’Elba dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, figlia dell’ex-super polizio… - TV7Benevento : Giallo sull'isola d'Elba, scomparsa figlia ex-super poliziotto Pippo Micalizio - - venti4ore : Elba, giallo sull’isola scomparsa la figlia dell’ex super poliziotto Pippo Micalizio - zazoomblog : Giallo sull’Isola d’Elba scompare la figlia dell’ex super-poliziotto Micalizio: trovato morto il suo cane -… - infoitinterno : Elba, giallo sull’isola: scomparsa la figlia dell’ex super poliziotto Pippo Micalizio -

'isola d'Elba dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, figlia dell'ex - super poliziotto Pippo Micalizio. La donna, 48 anni, è scomparsa da ieri sera. All'alba, come ...'isola d'Elba dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, figlia dell'ex - super poliziotto Pippo Micalizio. Della donna, 48 anni, non si hanno più tracce da ieri sera. ...Elba, 15 ago. (Adnkronos) - È giallo sull isola d Elba dove da ieri non si hanno più notizie di Marina Paola Micalizio, figlia dell ex-super poliziotto Pippo Micalizio. La donna, 48 anni, ...Di Marina Paola Micalizio, 48 anni, si sono perse le tracce la sera del 14 agosto. Morto il suo cane, mentre il suo cellulare è stato ritrovato vicino agli scogli ...