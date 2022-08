Conte contro Tuchel su Instagram: “Per fortuna non ti ho visto, ti avrei fatto lo sgambetto” (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua anche a distanza il faccia a faccia tra Antonio Conte e Thomas Tuchel, che sono più volte arrivati ad affrontarsi a muso duro nel sentitissimo derby tra Chelsea e Tottenham, in cui gli Spurs hanno pareggiato in pieno recupero per il 2-2 finale. Il tecnico italiano, nelle storie del proprio profilo Instagram, ha infatti pubblicato il video in cui il tedesco, festeggiando il nuovo vantaggio dei Blues, è passato davanti alla panchina avversaria esultando, con la seguente didascalia: “Per fortuna che non ti ho visto… uno sgambetto te lo saresti proprio meritato…”, accompagnato da una serie di emoticon sorridenti. Un’esultanza, quella di Tuchel, che era una sorta di “vendetta” per il faccia a faccia scaturitosi in occasione del primo pareggio del Tottenham, con ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Continua anche a distanza il faccia a faccia tra Antonioe Thomas, che sono più volte arrivati ad affrontarsi a muso duro nel sentitissimo derby tra Chelsea e Tottenham, in cui gli Spurs hanno pareggiato in pieno recupero per il 2-2 finale. Il tecnico italiano, nelle storie del proprio profilo, ha infatti pubblicato il video in cui il tedesco, festeggiando il nuovo vantaggio dei Blues, è passato davanti alla panchina avversaria esultando, con la seguente didascalia: “Perche non ti ho… unote lo saresti proprio meritato…”, accompagnato da una serie di emoticon sorridenti. Un’esultanza, quella di, che era una sorta di “vendetta” per il faccia a faccia scaturitosi in occasione del primo pareggio del Tottenham, con ...

