Amici | “Non gliene frega più niente”: attacco violento, spunta un’accusa gravissima (Di lunedì 15 agosto 2022) Son momenti difficili per un ex concorrente di Amici. I fan sono preoccupati e le accuse sono letteralmente furibonde: ecco cosa sta succedendo Amici (Youtube)Il talent show di Maria de Filippi è da ormai più di vent’anni uno dei pilastri dell’intrattenimento targato Canale5. I più giovani, ma non solo, si affezionano ogni anno ai talenti di Amici, sostenendoli sia durante il percorso che dopo la fine del programma stesso. Se, per alcuni, emergere è più difficile, per altri Amici è un vero e proprio trampolino di lancio per una carriera ricca di successi. Nelle ultime ore, però, i fan di Amici sono molto preoccupati per un ex ballerino. La situazione sembra seria e l’accusa verso un noto volto della televisione, molto vicino al ballerino, sono durissime: ecco cos’è ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 agosto 2022) Son momenti difficili per un ex concorrente di. I fan sono preoccupati e le accuse sono letteralmente furibonde: ecco cosa sta succedendo(Youtube)Il talent show di Maria de Filippi è da ormai più di vent’anni uno dei pilastri dell’intrattenimento targato Canale5. I più giovani, ma non solo, si affezionano ogni anno ai talenti di, sostenendoli sia durante il percorso che dopo la fine del programma stesso. Se, per alcuni, emergere è più difficile, per altriè un vero e proprio trampolino di lancio per una carriera ricca di successi. Nelle ultime ore, però, i fan disono molto preoccupati per un ex ballerino. La situazione sembra seria e l’accusa verso un noto volto della televisione, molto vicino al ballerino, sono durissime: ecco cos’è ...

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - teatrolafenice : ? «Non c’è nessun accusatore così implacabile come la coscienza che abita nel cuore di ogni uomo» (Polibio). Buona… - SPatuanelli : Da ieri mi chiamano in molti per segnalarmi proposte su Impresa 4.0. Occorre ricordare agli amici del PD e non solo… - PQuondo : @sbonaccini Contro ogni discriminazione, contro ogni sopruso vero @sbonaccini ? A meno che non siano ordinati da or… - granmartello : Il PD che candida Fratoianni Nicola ed esclude il costituzionalista Stefano Ceccanti è un partito da dimenticare.… -