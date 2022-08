Uomini e donne: gravi problemi di salute, il Cavaliere costretto all’addio (Di domenica 14 agosto 2022) Per la nuova edizione di Uomini e donne si parla da mesi del ritorno di alcuni volti noti, ma a causa di problemi di salute uno di loro non ci… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 14 agosto 2022) Per la nuova edizione disi parla da mesi del ritorno di alcuni volti noti, ma a causa didiuno di loro non ci… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

elenabonetti : @larettagin @matteorenzi Cara @larettagin, ha la solidarietà mia e di @ItaliaViva. C’è chi non ha altri argomenti c… - demagistris : Un appello agli uomini e alle donne pacifiste, ambientaliste, per la giustizia sociale ed economica, per la fratell… - santegidionews : Nella liturgia al campo di Pournara a Cipro, con l’arcivescovo maronita Selim Sfeir, la preghiera e l’ascolto del V… - 1solocapitan : RT @chiaralucetw: Oggi a Roma con il professor Frajese, candidato come me alla Camera dei Deputati per #ItalExit di @gparagone. Siamo donne… - NFratoianni : RT @Anpinazionale: Il 14 agosto 1944 Irma Bandiera, partigiana, Medaglia d'oro al Valor militare, veniva uccisa a Meloncello di Bologna, do… -