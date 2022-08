Ponte Morandi, 4 anni dal crollo. I parenti delle vittime: Ancora nessuno ci ha chiesto scusa (Di domenica 14 agosto 2022) L’attenzione mediatica che scema, la presenza dello Stato sempre piu’ contingentata alla commemorazione, il rischio che alcuni dei reati per cui 59 persone sono imputate vadano in prescrizione. E poi quel dolore mai placato di chi ha perso la possibilita’ di condividere la vita con un figlio, una sorella, un compagno, un’amica. Ecco con cosa ogni giorno devono fare i conti i parenti delle 43 persone che il 14 agosto 2018 sono morte, inghiottite dal cemento di un Ponte crollato su se’ stesso, precipitato in pochissimi istanti alle 11.36 di quella mattina piovosa di quattro anni fa. A farsi portavoce di decine di famiglie che hanno vissuto quel dramma e’ Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo vittime Ponte Morandi. Nel disastro perse sorella, cognato e nipoti. E, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) L’attenzione mediatica che scema, la presenza dello Stato sempre piu’ contingentata alla commemorazione, il rischio che alcuni dei reati per cui 59 persone sono imputate vadano in prescrizione. E poi quel dolore mai placato di chi ha perso la possibilita’ di condividere la vita con un figlio, una sorella, un compagno, un’amica. Ecco con cosa ogni giorno devono fare i conti i43 persone che il 14 agosto 2018 sono morte, inghiottite dal cemento di uncrollato su se’ stesso, precipitato in pochissimi istanti alle 11.36 di quella mattina piovosa di quattrofa. A farsi portavoce di decine di famiglie che hanno vissuto quel dramma e’ Egle Possetti, portavoce del comitato Ricordo. Nel disastro perse sorella, cognato e nipoti. E, ...

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Agenzia_Ansa : SPECIALE | Quattro anni fa alle 11.36 crollava a Genova il viadotto del Polcevera, facendo 43 vittime. Oggi il pont… - matteosalvinimi : “È crollato il ponte #Morandi”. Erano le 11.36 del #14agosto 2018. Un orario difficile da dimenticare, ero ministro… - LauraAluisi : RT @SMaurizi: un incidente al #DepositoRifiutiNucleariLiquidi sarebbe da apocalisse.Nessuno ne parla: anche ponte Morandi era in piedi fin… - jobwithinternet : RT @jobwithinternet: GENOVA: 14 AGOSTO 2018 14 AGOSTO 2022 ONORE AI MARTIRI DEL PONTE MORANDI ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… -