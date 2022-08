Nel Cilento vigile fa multa di 18 euro e viene picchiata: indagano i carabinieri (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAusiliare del traffico malmenata con calci e pugni per avere elevato una multa di 18 euro. L’episodio si è verificato la notte scorsa a Palinuro, nota località marina cilentana, in provincia di Salerno. L’ausiliare del traffico, 25 anni, è stata aggredita da una coppia, marito e moglie. Dopo l’aggressione i due sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto dapprima un vigile urbano e poi i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per individuare i due aggressori. L’ausiliare del traffico ha riportato lievi contusioni e ha presentato regolare denuncia contro ignoti. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAusiliare del traffico malmenata con calci e pugni per avere elevato unadi 18. L’episodio si è verificato la notte scorsa a Palinuro, nota località marina cilentana, in provincia di Salerno. L’ausiliare del traffico, 25 anni, è stata aggredita da una coppia, marito e moglie. Dopo l’aggressione i due sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto dapprima unurbano e poi iche hanno subito avviato le indagini per individuare i due aggressori. L’ausiliare del traffico ha riportato lievi contusioni e ha presentato regolare denuncia contro ignoti. Immagine di repertorio L'articolo proda Anteprima24.it.

