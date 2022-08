Masters 1000 e Wta Cincinnati: il programma e gli orari di domenica 14 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) Il programma e gli orari di domenica 14 agosto. Proseguono le qualificazioni, ma iniziano anche i tabelloni principali del Masters 1000 e del torneo Wta. In campo anche un paio di tennisti italiani, ma solamente nel maschile. Al via Fabio Fognini, Lorenzo Sonego ed eventualmente anche Lorenzo Musetti. Di seguito il programma e gli orari. programma E orari Cincinnati domenica 14 agosto (orari ITALIANI) CENTRE COURT Dalle ore 16:00 – Bouzkova vs Vekic A seguire – Garcia vs Petkovic Non prima delle ore 20:00 – Van de Zandschulp vs Cressy Dalle ore 00:00 – Bopanna/Middelkoop vs Khachanov/Shapovalov A seguire – McDonald vs Basilashvili GRAND STAND Dalle ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Ile glidi14. Proseguono le qualificazioni, ma iniziano anche i tabelloni principali dele del torneo Wta. In campo anche un paio di tennisti italiani, ma solamente nel maschile. Al via Fabio Fognini, Lorenzo Sonego ed eventualmente anche Lorenzo Musetti. Di seguito ile gli14ITALIANI) CENTRE COURT Dalle ore 16:00 – Bouzkova vs Vekic A seguire – Garcia vs Petkovic Non prima delle ore 20:00 – Van de Zandschulp vs Cressy Dalle ore 00:00 – Bopanna/Middelkoop vs Khachanov/Shapovalov A seguire – McDonald vs Basilashvili GRAND STAND Dalle ...

