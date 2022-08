Marta Russo | la ricostruzione del delitto e del processo più controverso d' Italia

Leggi su gqitalia

(Di domenica 14 agosto 2022) «Da venticinque anni, ogni mattina mi sveglio e ringrazio. Ogni tanto la sogno, è in una stanza diversa dalla mia, è felice, ma non vuole che io la raggiunga». Domenica Virzì è la donna nel cui petto batte il cuore della studentessa ferita da un colpo di pistola all'università “La Sapienza” di Roma il 9 maggio del 1997, e morta cinque giorni dopo. Unche ha commosso e ha fatto discutere per anni l', ricostruito nel documentario in due puntate– Ildella Sapienza, in questi giorni in onda su Netflix. Uno sparo all'università Ventidue anni, un passato da campionessa di scherma e il sogno di diventare avvocato. Alle 11.43 di quel giorno maledetto,cammina nel cortile della facoltà di Giurisprudenza ...