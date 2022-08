LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato apre le Finali di Specialità (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Tra quindici minuti inizierà la finale al volteggio. Questo il resto del programma: parallele alle 15.17, trave alle 16.05, corpo libero alle 16.53. 14.14 Asia D’Amato si presenta con il terzo punteggio di accredito (13.683), ma nel turno preliminare non aveva strabiliato sul doppio avvitamento (13.766) e il secondo salto non era stato curato a dovere poiché si stava pensando al concorso generale (poi vinto). La genovese, argento agli ultimi Mondiali, può fare decisamente meglio e ha tutte le carte in regola per attaccare l’ungherese Zsofia Kovacs (13.816) e la britannica Jessica Gadirova (13.699). Attenzione a non sottovalutare la francese Aline Friess e la belga Lisa Vaelen. 14.12 L’Italia è reduce dal trionfo nella gara a squadre e dal sigillo di Asia ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Tra quindici minuti inizierà la finale al volteggio. Questo il resto del programma: parallele alle 15.17, trave alle 16.05, corpo libero alle 16.53. 14.14si presenta con il terzo punteggio di accredito (13.683), ma nel turno preliminare non aveva strabiliato sul doppio avvitamento (13.766) e il secondo salto non era stato curato a dovere poiché si stava pensando al concorso generale (poi vinto). La genovese, argento agli ultimi Mondiali, può fare decisamente meglio e ha tutte le carte in regola per attaccare l’ungherese Zsofia Kovacs (13.816) e la britannica Jessica Gadirova (13.699). Attenzione a non sottovalutare la francese Aline Friess e la belga Lisa Vaelen. 14.12 L’Italia è reduce dal trionfo nella gara a squadre e dal sigillo di...

Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 14 agosto in DIRETTA: si entra nel vivo… - zazoomblog : LIVE – Ginnastica artistica Europei Monaco 2022: finali di specialità femminili in DIRETTA - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: le Fate a caccia di medaglie nelle finali di specialità! -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: le Fate a caccia di medaglie nelle finali di specialità! -… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA -