Immigrazione | Berlusconi “L' Europa ci deve aiutare”

(Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza. Il mio governo l'aveva praticamente arrestata, con soli 4.000 immigrati nell'anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l'Italia. L'ci: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i paesi africani sul Mediterraneo, e coloro che riescono a sbarcare devono essere distribuiti fra i paesi europei in proporzione alla popolazione e alle possibilità economiche di ogni nazione. L'gestire tutta insieme i rimpatri”. Così il leader di Forza Italia, Silvio, in uno dei video “Una pillola al giorno” dedicati ai punti del programma elettorale di Forza Italia. – foto ...

Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, parlando con alcuni cronisti al ... in un videomessaggio su Instagram, l'ex premier ha affrontato il tema dell'clandestina ...