Elezioni | i consiglieri di Fi a Napoli | Carfagna | rottura incomprensibile Candidarsi qui è una provocazione

"Ci e' dispiaciuto che Mara Carfagna abbia lasciato Forza Italia con ragioni che ancora non comprendiamo". Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali di Napoli di Forza Italia, Iris Savastano, Domenico Brescia, Salvatore Guangi e Bianca d'Angelo. "Consideriamo inoltre un'inutile provocazione la sua candidatura a Napoli, dov'e' stata eletta nella lista di Forza Italia e, soprattutto, grazie al supporto di tutti i candidati in lista che la sostennero all'epoca, su indicazione di partito. Un partito in cui lei e' cresciuta, e verso il quale avrebbe dovuto mantenere il giusto riguardo, soprattutto in considerazione delle occasioni di crescita che lo stesso partito le ha offerto". "Adesso, – concludono i consiglieri del gruppo Forza Italia presenti in Consiglio comunale – "ci ...

