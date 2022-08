Elezioni | Baldelli | ' tasse e multe stradali grande passione sinistra'

(Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Dai dati sugli introiti dei Comuni italiani, resi finalmente pubblici grazie a una mia norma e pubblicati in questi giorni da agenzie e giornali, si capisce che lanon ha solo unaper le, ma anche per le(vedi Milano). Meditate...” Lo scrive su Twitter Simone, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

Il Sannio Quotidiano

