Tutela dell’ambiente e conferimento dei rifiuti, a Gaeta scattano le prime sanzioni (Di sabato 13 agosto 2022) Gaeta – Prosegue a ritmo serrato l’azione dell’Amministrazione Leccese nella lotta contro gli abbandoni e l’errato conferimento dei rifiuti, da parte di utenze domestiche e commerciali. Negli ultimi giorni, in modo particolare, anche visto l’importante aumento di presenze in città, sono stati infatti intensificati sul territorio i controlli della Polizia Locale, che hanno portato ad elevare le prime sanzioni, nei casi riscontrati di inosservanza delle norme. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il Sindaco, dott. Cristian Leccese – è di sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza al rispetto delle regole e alla cura dell’ambiente, per far sì che Gaeta, sia nelle zone centrali che nelle periferie, possa essere pulita e ancora più bella, a vantaggio di tutti. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 13 agosto 2022)– Prosegue a ritmo serrato l’azione dell’Amministrazione Leccese nella lotta contro gli abbandoni e l’erratodei, da parte di utenze domestiche e commerciali. Negli ultimi giorni, in modo particolare, anche visto l’importante aumento di presenze in città, sono stati infatti intensificati sul territorio i controlli della Polizia Locale, che hanno portato ad elevare le, nei casi riscontrati di inosservanza delle norme. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il Sindaco, dott. Cristian Leccese – è di sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza al rispetto delle regole e alla cura, per far sì che, sia nelle zone centrali che nelle periferie, possa essere pulita e ancora più bella, a vantaggio di tutti. Per ...

