Torino | Verdi in uscita | corsa a due tra Verona e Salernitana

(Di sabato 13 agosto 2022) Simoneè fuori dal progettoe la sua cessione è ormai certa, due le strade:Ilsta lavorando sul mercato e non solo in entrata. I granata dovranno anche cedere e tra i nomi in lista c’è senza dubbio quello di Simone. Fuori dal progetto e reduce da sei mesi positivi allaentro la fine del mercato estivo dovrà cambiare aria. Due le strade per il futuro: la prima è un ritorno in Campania alla corte di Nicola, l’altra porta a. Situazioni da valutare e in queste settimane si dovrà arrivare alla chiusura. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Torino, ora due tra #Schuurs, #Pezzella e #Denayer. E uno tra Praet e #Orsolini (con #Verdi che può tornare a #Bologna) - CalcioNews24 : #Verona e #Salernitana su #Verdi in uscita dal #Torino ?? - Vin_Spinola : @GandalfGrigioOf @hofattotardi @AndreaVerdiMD @AntonelloAng Certo che ci può la CRI. A Torino c’è anche la Croce Ve… - bologna_sport : #calciomercato #Verdi è fuori dal progetto tecnico del #Torino. Il #Bologna ci pensa #rassegnastampa - Gianlu77Gian : @alaimotmw @TuttoMercatoWeb Fuori #Segre e #Millico bene ne restano 6 caro #Torino di esuberi. #Vanjia #Izzo #Linetty #Edera #Verdi #Zaza -

...link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi... Mostra 'SanTo " Sanremo'. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, ...... professore emerito al Politecnico di, ha una caratteristica principale: non esiste . Leggi ... Gli ecologisti: 'Basta spacciare per '' tecnologie non sostenibili' A sdoganare il 'nuovo' ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Simone Verdi è fuori dal progetto Torino e la sua cessione è ormai certa, due le strade: Verona o Salernitana Il Torino sta lavorando sul mercato e non solo in entrata. I granata dovranno anche cedere ...