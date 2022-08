Sampdoria | Giampaolo | «Avvilito | Sampdoria penalizzata»

(Di sabato 13 agosto 2022), le parole didopo la sconfitta con l’Atalanta: «Sono deluso e, ho bisogno di un giorno per smaltire» Marco, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Sono deluso e, ho bisogno di un giorno per smaltire questa sconfitta. Siamo stati penalizzati, il gol annullato dal VAR non lo accetto. A parti invertite sarebbe stato un calcio di rigore? Non credo. Pure Rocchi ha detto di eliminare i rigorini. L’Atalanta è forte, ma laha offerto una grande prestazione e meritava un risultato positivo. Mi dispiace fortemente». ASPETTI POSITIVI – «Sono tanti ...

